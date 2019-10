Connessioni - Manovra finanziaria di ordinaria amministrazione

Connessioni - Spunti per una economia della conoscenza.



In studio Valeria Manieri (Radio Radicale).



In collegamento Fabio Pammolli, Professore al Politecnico di Milano, Presidente della Fondazione CERM, membro del comitato indipendente sugli investimenti della BEI (Banca europea per gli investimenti).



La manovra finanziaria del Governo giallorosso.



Una manovra all'insegna della gestione della ordinaria amministrazione con il light motiv della lotta alla evasione fiscale.



mercoledì 2 ottobre 2019

