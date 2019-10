Il caso 'La Nuova Basilicata'

Il caso riguarda la nascita, nel 1998, del primo quotidiano lucano, 'La Nuova Basilicata'.



La sentenza per il fallimento della società editrice del giornale, pronta per la decisione da otto anni, è stata rinviata dodici volte per la 'precisazione delle conclusioni'.



Una seconda sentenza che riguarda il fondatore e direttore della testata, Beppe Lopez, anch'essa pronta per la decisione, è stata rinviata dieci volte con la stessa motivazione.



Presentano e discutono la vicenda il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, il presidente dell'Associazione della Stampa di Basilicata, Angelo …

Oliveto e lo stesso direttore Lopez.

