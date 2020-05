Forum Mediterraneo - Sudan, Italia, Europa, se la legge contro le mutilazioni genitali femminili non basta

In Sudan dal 1 maggio la mutilazione genitale femminile è diventata un crimine, punibile con tre anni di carcere.



Stime dell'Onu ritengono che l'87% delle donne fra i 14 e i 49 anni abbia subito la mutilazione genitale in Sudan.



Un rapporto dell'Unicef condotto in 29 Paesi mediorientali e africani, 24 dei quali hanno leggi che proibiscono la pratica con diverse modalità, mostrano che la Mgf è ancora pratica largamente diffusa.



Il problema, riguarda anche l’Europa: l’Università Bicocca di Milano ha stimato la presenza in Europa di 550mila donne mutilate, in Italia tra le 46mila e le …

57mila donne.



Secondo i dati più aggiornati di fonte OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), sono tra 100 e 140 milioni le bambine, ragazze e donne nel mondo che hanno subito una forma di mutilazione genitale.

