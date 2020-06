Commissione Giustizia della Camera

nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: - Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone; - Guido Faillace, presidente della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze (Federserd); - Elisabetta Aldrovandi, presidente dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime e garante per la tutela vittime di reato per la regione Lombardia; - Barbara La Russa, responsabile del settore accoglienza del Gruppo Abele; - Stefano Vecchio, presidente, e Hassan Bassi, segretario nazionale, di Forum droghe.