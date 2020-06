Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati

Audizioni sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso: - Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, e Roberto Parrella, direttore dell'Uoc Malattie infettive ad indirizzo respiratorio presso l'Ospedale Cotugno di Napoli; - Francesco Menichetti, direttore dell'Uoc Malattie infettive presso l'Azienda ospedaliero-universitaria pisana; - Paolo Ascierto, direttore dell'Unità Melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative dell'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli; - Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale Malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma