Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati

ore 15 Pino Pisicchio, professore di Diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma; ore 15.30 Mauro Volpi, professore di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Perugia

in merito all'indagine conoscitiva sull'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante "Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali", svolge le seguenti audizioni:

