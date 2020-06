Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati

…

5-04115 Rotelli: Misure urgenti per assicurare la piena operatività del servizio di Poste Italiane Spa; 5-04112 Rosso: Iniziative urgenti per il superamento del digital divide nelle zone montane del Paese; 5-04110 Paita: Iniziative urgenti per favorire la realizzazione delle reti 5G e il superamento del digital divide; 5-04111 Bruno Bossio: Stato di avanzamento del Piano per la banda ultralarga anche nelle aree bianche e sulla trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica e della convenzione di concessione; 5-04113 Capitanio: Regole relative all'attribuzione dei voucher per la banda ultralarga a famiglie e imprese; 5-04114 Tasso: Iniziative urgenti per garantire la copertura del servizio radiotelevisivo della RAI su tutto il territorio nazionale. Risponde la sottosegretaria Mirella Liuzzi

Interrogazioni a risposta immediata.

