Progetto edicole Quisco. Intervista ad Andrea Carbini

"Il progetto Edicole Quisco" spiega Andrea Carbini (imprenditore e fondatore delle librerie Ubik) - è un format sperimentale lanciato a dicembre.



Esso consiste, prosegue Carbini - nell’affiancare a un'edicola fissa tradizionale un’edicola mobile.



L’edicola fissa fa da hub, magazzino, centro di raccolta prodotto e luogo per l'allestimento e il rifornimento (oltre a svolgere le normali funzioni di vendita come edicola).



L'edicola mobile invece si muove su una linea fissa con fermate, "tappe", accuratamente selezionate: copre così luoghi in cui le edicole non ci sono più, quartieri rimasti …

privi del servizio della carta stampata.



In ogni tappa si ferma circa per due ore, il tempo necessario per servire clienti fidelizzati che ormai aspettano l’Ape con regolarità.

