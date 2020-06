Indice La seduta (354ª) è aperta alle ore 9,00

Presidenza del vice presidente Maria Rosaria Carfagna



La seduta è sospesa alle ore 9,05

La seduta riprende alle ore 9,30



Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali del 2020 (conversione dl, seguito esame articoli)



Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (2471-A)



Ripresa dell'esame dell'articolo unico

0:13:47 Seguito dell'esame dell'emendamento 1.230

intervengono: Salvatore Deidda (FDI), Francesco Lollobrigida (FDI), Simone Baldelli (FI), Mauro Rotelli (FDI), Wanda Ferro (FDI), Paola Frassinetti (FDI), Carmela Bucalo (FDI), Maria Cristina Caretta (FDI) condividi

0:14:40 Seguito dell'esame, votazione dell'emendamento 1.230

intervengono: Monica Ciaburro (FDI), Davide Galantino (FDI), Galeazzo Bignami (FDI), Marco Osnato (FDI), Maria Teresa Bellucci (FDI), Emanuele Fiano (PD), Francesco Acquaroli (FDI), Alessio Butti (FDI), Maria Carolina Varchi (FDI), Piero Fassino (PD) condividi



Sull'ordine dei lavori

0:01:52 Tommaso Foti (FDI), propone una sospensione fino alle ore 11,00 condividi



La seduta è sospesa alle ore 10,15

La seduta riprende alle ore 11,00



La seduta è sospesa alle ore 11,01

La seduta riprende alle ore 11,35



Sull'ordine dei lavori (minacce al ministro Luigi Di Maio)



Ripresa della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (2471-A)



Ripresa dell'esame dell'articolo unico

0:16:19 Seguito dell'esame dell'emendamento 1.231

intervengono: Francesco Paolo Sisto (FI), Ciro Maschio (FDI), Tommaso Foti (FDI), Salvatore Deidda (FDI), Giuseppe Basini (LEGA), Mauro Rotelli (FDI), Simone Baldelli (FI), Wanda Ferro (FDI), Paola Frassinetti (FDI), Carmela Bucalo (FDI), Maria Cristina Caretta (FDI), Monica Ciaburro (FDI) condividi

0:13:17 Seguito dell'esame, votazione dell'emendamento 1.231

intervengono: Davide Galantino (FDI), Galeazzo Bignami (FDI), Ylenja Lucaselli (FDI), Maria Teresa Bellucci (FDI), Paolo Trancassini (FDI), Francesco Acquaroli (FDI), Maria Carolina Varchi (FDI) condividi



Sull'ordine dei lavori



Ripresa dell'esame dell'articolo unico



La seduta è sospesa alle ore 12,35

La seduta riprende alle ore 15,00

Presidenza del presidente Roberto Fico



Question time



Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata



(Iniziative di competenza volte alla salvaguardia dei diritti umani, civili e politici in Turchia - n. 3-01588)

0:03:15 Luigi Di Maio , ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale condividi



(Iniziative volte a contrastare i flussi migratori irregolari verso l'Italia, con particolare riferimento all'adozione di accordi bilaterali con i Paesi d'origine, di transito e di imbarco dei migranti - n. 3-01589)

0:03:21 Luigi Di Maio , ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale condividi



(Iniziative volte a modificare il Memorandum d'intesa con la Libia, in considerazione della guerra in atto e delle prospettive di tale Paese nel contesto internazionale - n. 3-01590)

0:03:04 Luigi Di Maio , ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale condividi



(Intendimenti in ordine alla revisione della politica sulle forniture militari al Governo egiziano, anche in relazione alla ripetuta violazione dei diritti umani in Egitto, con particolare riferimento al caso Regeni - n. 3-01591)

0:03:30 Luigi Di Maio , ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale condividi



(Posizione del Governo in merito al cosiddetto blocco navale al largo delle coste della Libia, anche al fine del contrasto della tratta di esseri umani - n. 3-01592)

0:03:13 Luigi Di Maio , ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale condividi



(Iniziative volte a garantire il diritto allo studio universitario, con particolare riferimento agli studenti che versano in stato di disagio socio-economico - n. 3-01593)

0:04:06 Gaetano Manfredi , ministro dell'università e della ricerca condividi



(Iniziative volte a rendere più rapide ed efficienti le procedure di acquisto di beni e servizi destinati all'attività di ricerca in ambito universitario - n. 3-01594)

0:03:25 Gaetano Manfredi , ministro dell'università e della ricerca condividi



(Elementi in merito all'attività delle province e delle città metropolitane istituite con la legge n. 56 del 2014 e intendimenti in ordine alla revisione della medesima legge - n. 3-01595)

0:03:30 Francesco Boccia , ministro per gli affari regionali e le autonomie condividi



La seduta è sospesa alle ore 16,00

La seduta riprende alle ore 16,10

Presidenza del vice presidente Fabio Rampelli

0:00:55 Francesca Businarolo (M5S), sull'esito di una votazione in una seduta precedente condividi



Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali del 2020 (conversione dl, seguito esame articoli)



Ripresa della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (2471-A)



Ripresa dell'esame dell'articolo unico

0:09:48 Seguito dell'esame dell'emendamento 1.233

intervengono: Wanda Ferro (FDI), Paola Frassinetti (FDI), Carmela Bucalo (FDI), Maria Cristina Caretta (FDI), Monica Ciaburro (FDI), Davide Galantino (FDI), Tommaso Foti (FDI) condividi

0:00:49 Federico D'Incà , ministro per i rapporti con il Parlamento condividi

0:17:46 Seguito dell'esame dell'emendamento 1.234

intervengono: Augusta Montaruli (FDI), Maria Teresa Bellucci (FDI), Alessio Butti (FDI), Salvatore Caiata (FDI), Tommaso Foti (FDI), Marcello Gemmato (FDI), Lucrezia Mantovani (FDI), Federico Mollicone (FDI), Walter Rizzetto (FDI), Marco Silvestroni (FDI) condividi

0:11:50 Seguito dell'esame dell'emendamento 1.235

intervengono: Salvatore Caiata (FDI), Ylenja Lucaselli (FDI), Lucrezia Mantovani (FDI), Marco Osnato (FDI), Federico Mollicone (FDI), Walter Rizzetto (FDI), Marco Silvestroni (FDI) condividi

0:15:31 Esame dell'emendamento 1.236

intervengono: Riccardo Zucconi (FDI), Augusta Montaruli (FDI), Maria Teresa Bellucci (FDI), Graziano Musella (FI), Alessio Butti (FDI) condividi

0:17:11 Seguito dell'esame dell'emendamento 1.236

intervengono: Salvatore Caiata (FDI), Ylenja Lucaselli (FDI), Marco Osnato (FDI), Lucrezia Mantovani (FDI), Federico Mollicone (FDI), Walter Rizzetto (FDI), Marco Silvestroni (FDI), Mauro Rotelli (FDI), Andrea Delmastro Delle Vedove (FDI), Luca De Carlo (FDI), Giovanni Donzelli (FDI), Salvatore Deidda (FDI) condividi

0:01:16 Roberto Giachetti (IV), per un richiamo al regolamento condividi

La seduta riprende alle ore 19,05

La seduta riprende alle ore 20,08