Commissione Finanze della Camera dei Deputati

Interrogazioni a risposta immediata 5-04107 Ungaro: Misure per la ripresa del settore dei giochi; 5-04105 Osnato: Caso di mancata applicazione delle misure di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione; 5-04103 Grimaldi: Chiarimenti in ordine alla disciplina dei conti di pagamento; 5-04104 Baratto: Recupero di imposte illegittimamente versate; 5-04106 Centemero: Chiarimenti in ordine alle procedure di ristoro in caso di estinzione anticipata di un finanziamento; 5-04108 Fragomeli: Ambito applicativo del Fondo di garanzia per le PMI; 5-04109 Sangregorio: Modalità di versamento dell'IRAP nei casi di variazione del domicilio fiscale delle imprese. Risponde il sottosegretario Alessio Mattia Villarosa