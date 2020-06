Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati

Audizioni informali nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Audizione di rappresentanti di Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS), Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), Associazione Trasporti (ASSTRA), Confartigianato Trasporti, Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA); Audizione di rappresentanti di Assarmatori, Associazione porti italiani (Assoporti), Confederazione italiana armatori (Confitarma)