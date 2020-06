Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati

…

5-04143 Belotti: Sulle modalità di svolgimento dell'esame di Stato per i candidati privatisti; 5-04139 Piccoli Nardelli e altri: Sugli stanziamenti a sostegno delle scuole paritarie e a tutela del personale scolastico da esse impiegato; 5-04140 Toccafondi e Ferri: Sul numero di docenti nelle scuole della Toscana per l'anno scolastico 2020-21; 5-04141 Frassinetti e altri: Sull'intesa tra il Ministero dell'istruzione e la Conferenza episcopale italiana relativamente agli insegnanti di religione; 5-04142 Casa e altri: Sull'utilizzo dei fondi PON 2014-2020; 5-04144 Fusacchia: Sull'apertura di luoghi e spazi delle scuole da adibire a centri estivi per bambini e ragazzi

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell'Istruzione. Risponde la sottosegretaria Anna Ascani. Interrogazioni:

