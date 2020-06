Argomenti principali della puntata: le autorità del Bahrain hanno rilasciato l'attivista per i diritti umani Nabeel Rajab, arrestato nel 2016 Le autorità del Sudan hanno consegnato alla Corte penale internazionale Ali Kushayb, uno degli artefici dei massacri nel Darfur.



Puntata di "Trasmissione dell'Associazione Non C'è Pace Senza Giustizia" di mercoledì 10 giugno 2020 con gli interventi di Niccolò Figà Talamanca (segretario generale dell'Associazione Non c'è Pace senza Giustizia, Non c'è Pace Senza Giustizia), Nicola Giovannini (responsabile dell'ufficio stampa dell'Associazione "Non …

c'è Pace senza Giustizia", Non c'è Pace Senza Giustizia), Roberta Aricò.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Africa, Algeria, Bahrain, Corte Penale Internazionale, Darfur, Democrazia, Diritti Civili, Diritti Umani, Egitto, Esteri, Genocidio, Giustizia, Informazione, Minoranze, Politica, Rassegna Stampa, Sudan, Tortura, Violenza, Yemen.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.

