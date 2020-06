Valeria Manieri (Radio Radicale).



In collegamento Fabio Pammolli, Professore al Politecnico di Milano, Presidente della Fondazione CeRM, membro indipendente del comitato per gli investimenti della Bei: Linda Laura Sabbadini, Direttrice centrale dell'ISTAT; Flavia Perina, giornalista. Disuguaglianze in Italia, strumenti e rapidita' per ripartire.



Dalla fotografia economica e sociale dell'Italia prima e dopo il covid, ai piani del Governo e degli esperti per ripartire. .



Puntata di "Il bandolo della matassa - Disuguaglianze in Italia, strumenti e rapidita' per ripartire" di venerdì 12 giugno …

2020 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Fabio Pammolli (professore di Economia al Politecnico di Milano, presidente della Fondazione CeRM), Linda Laura Sabbadini (direttore centrale dell'ISTAT), Flavia Perina (giornalista).



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 33 minuti.



La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

leggi tutto

riduci