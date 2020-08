Perche' chi riceve il reddito di cittadinanza non trova lavoro? Approfondimento sul lavoro con il Professore Francesco Pastore e con Francesco Giubileo 

Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).



In collegamento il Professore Francesco Pastore, docente di economia all' Universita' della Campania e Francesco Giubileo, consulente esperto per le politiche attive del lavoro. Anpal, i primi dati su navigator e occupati, quelli sui sussidiati presi in carico dai centri per l'impiego e una strategia che a oggi non sta funzionando. .



