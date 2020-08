A cura di Matteo Angioli.



Puntata di "RadicalNonviolentNews" di sabato 8 agosto 2020 che in questa puntata ha ospitato Matteo Angioli (segretario generale del Comitato Mondiale per lo Stato di Diritto - Marco Pannella), Roberto Rampi (senatore, Partito Democratico), Gianni Marilotti (senatore, Presidente della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)), Paolo Reale (segretario dell'Istituto internazionale di Siracusa per la giustizia penale e i diritti umani).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Conte, Decreti, Democrazia, Diritti …

Umani, Diritto, Emergenza, Epidemie, Governo, Informazione, Medicina, Partiti, Partito Radicale Nonviolento, Prevenzione, Rnn, Salute, Sanita', Scienza, Segreto, Sicurezza.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 31 minuti.

