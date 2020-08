Vito Coviello, scrittore non vedente, si presenta con queste parole: "Per un glaucoma cortisonico sono diventato da 20 anni cieco totale ma non della luce di nostro signore che sempre mi accompagna e guida.



Negli ultimi anni ho incominciato a scrivere poesie libri e romanzi e ne ho scritto ad ora 15 che ho donato ad ospedali scuole carceri associazioni biblioteche, amministrazioni comunali di tutta Italia, consolati ed ambasciate straniere, corpi militari e non".



"Intervista allo scrittore Vito Coviello" realizzata da Maurizio Bolognetti con Vito Coviello (scrittore).



L'intervista è stata …

registrata martedì 11 agosto 2020 alle 00:00.



La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.

