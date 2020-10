Promosso da Franco Mirabelli e Tommaso Nannicini in occasione della presentazione del libro di Ornella Scandella "Il futuro oggi.



Storie per orientarsi tra studi e lavori" (Franco Angeli).



Convegno "Orientare per far fronte alle sfide del futuro", registrato a Roma lunedì 12 ottobre 2020 alle ore 15:00.



Sono intervenuti: Tommaso Nannicini (senatore, Partito Democratico), Ornella Scandella (saggista), Salvatore Soresi (professore), Silvana Rasello (suora salesiana), Ornella Scandella (pedagogista), Carlotta Mismetti Capua (giornalista), Luca Cuomo (musicista), Speranzina Ferraro (esperta di …

Sistemi Formativi).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro, Politica.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 24 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci