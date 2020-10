Nel corso dell'incontro è prevista la presentazione delle azioni che si intendono portare avanti a livello parlamentare, sindacale e dell'associazionismo, in sostegno alla richiesta di democrazia avanzata dal popolo bielorusso.



Sono presenti, oltre ai rappresentanti dell’Associazione dei bielorussi in Italia, altre associazioni e le organizzazioni sindacali.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "L'istituzione del Comitato Italiano per la Democrazia in Bielorussia" che si è tenuta a Roma martedì 13 ottobre 2020 alle ore 12:00.



Con Emanuele Fiano (deputato, Partito …

Democratico), Susanna Camusso (responsabile delle Politiche Internazionali e delle Politiche di Genere, Confederazione Generale Italiana del Lavoro), Giuseppe Iuliano (responsabile del Dipartimento Politiche Internazionali, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), Ugo Cappellacci (deputato, Fi), Alessandro Fusacchia (deputato, Misto - Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa), Barbara Pollastrini (deputato, Partito Democratico), Andrea Orlando (deputato e vicesegretario, Partito Democratico), Laura Boldrini (deputato, Partito Democratico).



La conferenza stampa è stata organizzata da Comitato Italiano per la Democrazia in Bielorussia e Partito Democratico.



Tra gli argomenti discussi: Associazioni, Bielorussia, Censura, Cgil, Chernobyl, Cisl, Crisi, Democrazia, Destra, Diritti Civili, Diritti Umani, Economia, Elezioni, Est, Esteri, Europa, Giovani, Guerra, Informazione, Italia, Lavoro, Lukashenko, Manifestazioni, Minsk, Movimenti, Nonviolenza, Partiti, Politica, Putin, Russia, Sanzioni, Sardegna, Sciopero, Sindacato, Sinistra, Societa', Solidarieta', Storia, Sviluppo, Totalitarismo, Unione Europea.



La registrazione video della conferenza stampa dura 56 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

