Commissione Finanze della Camera

nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: il presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), Federico Testa; ore 14.30 rappresentanti di Enel SpA