Promosso in collaborazione con la Società Editrice Il Mulino in occasione dell'uscita del libro di Mauro Magatti e Chiara Giaccardi "Nella fine è l'inizio.



In che mondo vivremo" (Il Mulino) nell'ambito della 2ª Edizione dei Dialoghi di Pandora Rivista Festival "Costruire nel caos.



Crisi, identità, alternativa" in programma dall'1 all'11 ottobre 2020.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Pandora Rivista Festival - In che mondo vivremo? Sostenibilità e generatività per il "dopo"", registrato a Bologna venerdì 9 ottobre 2020 alle ore 17:30.



Rivista.



Sono intervenuti: Giacomo Bottos (direttore di Pandora Rivista), Enrico Giovannini (portavoce di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Pierluigi Stefanini (presidente del Gruppo Unipol), Matteo Maria Zuppi (arcivescovo metropolita di Bologna), Mauro Magatti (professore).



Tra gli argomenti discussi: Ambiente, Crisi, Economia, Emergenza, Epidemie, Impresa, Istituzioni, Italia, Lavoro, Libro, Malattia, Politica, Produzione, Salute, Societa', Solidarieta', Stato, Sviluppo.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 32 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

