La politica nell’era delle piattaforme digitali

In collaborazione con Società editrice il Mulino nell'ambito della 2ª Edizione dei Dialoghi di Pandora Rivista Festival "Costruire nel caos.



Crisi, identità, alternativa" in programma dall'1 all'11 ottobre 2020.



In occasione dell’uscita del libro “I partiti digitali” di Paolo Gerbaudo, intervengono: Nadia Urbinati (Professoressa ordinaria di teoria politica, Columbia University di New York), Piero Ignazi (Professore di politica comparata, Università di Bologna), Paolo Gerbaudo (Direttore del Centre for Digital Culture, King’s College di Londra), Andrea Pareschi (Redattore Pandora …

Rivista), Eleonora Desiata (Redattrice Pandora Rivista).

leggi tutto

riduci