Valeria Manieri (Radio Radicale).



Puntata di "Il bandolo della matassa- Half of It: come si puo' immaginare …

un recovery fund in cui le donne siano investimento strategico per la crescita? " di venerdì 16 ottobre 2020 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Fabio Pammolli (professore di Economia al Politecnico di Milano, presidente della Fondazione CeRM), Giorgio Arfaras (Direttore Lettera Economica Centro Einaudi), Lia Quartapelle (deputata, Partito Democratico), Alexandra Geese (parlamentare europeo, Verdi - Alleanza Libera Europea), Linda Laura Sabbadini (Direttrice centrale Istat, editorialista Repubblica).



