Interventi di: Federica Zoja, Steven Cook, Sharan Grewal , Aymen Boughanmi, Mohammed Hashas, Amal Grami, Ruth Hanau Santini, Simone Disegni, Lorenzo Fanara, Mohamed Haddad, Jonathan Laurence, Radwan Masmoudi, Ana Palacio, Giancarlo Bosetti (ResetDOC).



Convegno "L'inverno arabo e l'eccezione tunisina", registrato a Piattaforma Zoom martedì 15 dicembre 2020 alle ore 17:00.



Sono intervenuti: Giancarlo Bosetti (giornalista e direttore di Reset - Dialogues on Civilizations), Federica Zoja (giornalista, coordinatrice scientifica Reset Doc), Mohammed Hashas (professor in Luiss University, Rome), …

Sharan Grewal (assistant Professor of Government at the College of William & Mary, USA), Aymen Boughanmi, Simone Disegni (coordinatore editoriale di ResetDOC), Radwan Masmoudi, Ruth Hanau Santini, Grewal Sharan (assistant Professor of Government at the College of William & Mary, USA), Jonathan Laurence (giornalista, ResetDOC), Lorenzo Fanara (ambasciatore dell'Italia a Tunisi).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Diritti Umani, Esteri, Religione.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 57 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci