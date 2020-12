Commissione Politiche dell'Unione europea

Audizione, in videoconferenza, di: Assaeroporti, IBAR (Italian Board of Airline Representatives), A.N.C.A.I. (Associazione Nazionale dei Comuni Aeroportuali Italiani), ENAC, ENAV e prof.ssa Anna Masutti, in relazione all'esame degli atti (COM(2020) 577) e (COM(2020) 579) (cielo unico europeo)