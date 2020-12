Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato

Audizione, in videoconferenza, di: CNEL, Confindustria, CGIL, CISL, UIL, UGL, prof. Michele Faioli, avv. Gabriele Fava, ANCE, Alleanza cooperative italiane, dott. Enzo De Fusco, Casartigiani, CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa), Confartigianato Imprese, Confcommercio Imprese per l'Italia e Confesercenti, in relazione all'esame dell'atto (COM(2020) 682) (salari minimi UE)