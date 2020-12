L'ultimo rapporto di Reporters senza frontiere sul livello di libertà di stampa nel mondo registra un pericoloso arretramento dei diritti.



La pandemia diventa un grimaldello per smantellare il diritto ad essere informati, il diritto-dovere di informare.Ne parliamo con Pauline Adès-Mével, editor in chief e portavoce per l'Europa di Reporters senza Frontiere.



Interprete: Lucia Sollecito Trasmissione a cura di Marilù Mastrogiovanni.



Puntata di "Forum Mediterraneo - La Libertà di stampa ai tempi della pandemia" di lunedì 14 dicembre 2020 che in questa puntata ha ospitato Marilù …

Mastrogiovanni (giornalista), Pauline Adès-Mével (editor in chief, portavoce per l'Europa di Reporters senza Frontiere).



Tra gli argomenti discussi: Crisi, Democrazia, Digitale, Diritti Civili, Diritto, Economia, Epidemie, Esteri, Europa, Geopolitica, Giornali, Giornalismo, Giornalisti, Informazione, Iraq, Medio Oriente, Orban, Politica, Stampa, Sudan, Tecnologia, Ungheria, Unione Europea, Violenza.



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 32 minuti.



La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

