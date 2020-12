Nel 1977 l'Italia è stata pioniera, con una legge che ha chiuso le scuole e le classi speciali per i disabili, una legge che ha appunto avviato l'inclusione scolastica, dando vita davvero alla scuola di tutti e per tutti.



Ma la vita dei genitori è spesso fatta di battaglie quotidiane, per garantire che il diritto allo studio per i loro figli sia garantito.



L’intervista a Elisabetta Cifiello, madre di Riccardo, uno studente disabile che frequenta le superiori a Roma.



Puntata di "FaiNotizia - La scuola di tutti, l'integrazione scolastica vista da un genitore - La puntata settimanale"

lunedì 14 dicembre 2020 .



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 26 minuti.

