Organizzato da Non c'è pace senza giustizia.



Convegno "Dinamica delle violazioni dei diritti umani e dell'impunità in Libia - Briefing virtuale del Parlamento Europeo", registrato a Piattaforma Zoom mercoledì 9 dicembre 2020 alle 17:00.



Sono intervenuti: Luciano Pisapia (european parliament, rapporteur on Libya), Mohamed Auajjar (chair of the Indipendent Fact-Finding Mission), Nasser Faraj Al Ghita (human right senior adviser at the Libyan Ministry of Justice), Alessandro Pizzuti (international legal expert, co-foudner of uprights), Niccolò Figà Talamanca (general segretary of No Peace …

Withouth Justice).



Tra gli argomenti discussi: Diritti Umani.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 50 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

