Briefing virtuale del Parlamento Europeo.



Convegno "Dynamics of Human Rights Violation and Impunity in Libya - Dinamica delle violazioni dei diritti umani e dell'impunità in Libia", registrato a Youtube mercoledì 9 dicembre 2020 alle 17:00.



L'evento è stato organizzato da Non c'è Pace Senza Giustizia.



Sono intervenuti: Giuliano Pisapia (parlamentare europeo, Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici), Mohamed Auajjar (ambasciatore), Nasser Faraj Al Ghita (consulente anziano per i Diritti Umani del Ministero della Giustizia della Libia), Alessandro Pizzuti (avvocato e cofondatore di …

UpRights), Niccolò Figà Talamanca (segretario generale di Non c'è Pace senza Giustiza).



Tra gli argomenti discussi: Al Sarraj, Carcere, Diritti Umani, Diritto, Economia, Esteri, Gheddafi, Giustizia, Guerra, Haftar, Immigrazione, Libia, Pace, Parlamento Europeo, Politica, Rivoluzione, Societa', Solidarieta', Stato, Tortura, Unione Europea, Violenza.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 50 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

