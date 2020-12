Registrazione video del dibattito dal titolo "Le risorse per lo sviluppo e la coesione dell'Italia. La nuova Programmazione europea per i 2021/2027", registrato a Facebook martedì 15 dicembre 2020 alle 10:30.



Sono intervenuti: Chiara Braga (deputata, componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici), Elisa Ferreira (commissaria EU Commissione e Riforme), Giuseppe Provenzano (ministro per il Sud e la coesione territoriale), Andrea Cozzolino (responsabile coesione territoriale PD), Irene Tinagli (presidente della Commissione per i Problemi Economici e Monetari del Parlamento …

Europeo), Giuseppe Sala (sindaco del Comune di Milano), Fabio Massimo Castaldo (vice presidente del Parlmento Europeo), Michele Emiliano (presidente della Regione Puglia), Giuseppe Falcomatà (sindaco del Comune di Reggio Calabria), Dario Stefano (senatore, presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea), Luca Zingaretti (segretario nazionale del Partito Democratico, presidente della Regione Lazio).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Conte, Crisi, Digitale, Economia, Emergenza, Epidemie, Finanza Pubblica, Finanziamenti, Governo, Investimenti, Italia, Lavori Pubblici, Ministeri, Politica, Puglia, Regioni, Spesa Pubblica, Tecnologia, Territorio, Unione Europea.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 58 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

