Commissione Affari costituzionali della Camera

…

ore 14.30 rappresentanti dell'Associazione sindacale dei funzionari prefettizi; ore 15 Massimo Ancillotti, vice comandante del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso: ore 15.30 Marco Magri, professore di Diritto amministrativo all'Università di Ferrara; ore 15.50 Raffaele Bifulco, professore di Diritto costituzionale presso l'Università Luiss Guido Carli.

audizioni di: rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

leggi tutto