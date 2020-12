Commissioni riunite Giustizia ed Esteri della Camera

nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, svolgono, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 9.30 rappresentanti dell'organizzazione non governativa "Medici contro il prelievo forzato di organi" (Dafoh Italia); ore 11:00 direttore per la società dell'informazione - lotta contro la criminalità, Jan Kleijssen, e direttrice per la qualità del farmaco e cura della salute, Susanne Keitel, presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa.