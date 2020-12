Convegno internazionale “Sulla rotta balcanica”

Promosso dalla rete “RiVolti ai Balcani” composta da 36 organizzazioni.



Saluti di Sabrina Morena (rappresentante dell’Associazione culturale “S/paesati”).



Intervento di David Sassoli (Presidente del Parlamento Europeo).



Introduzione generale ai lavori da parte di “Rivolti ai Balcani”, Matej Iscra (ICS – Consorzio italiano di solidarietà, Ufficio Rifugiati Trieste).



Intervento di Fabio Spitaleri (professore associato in Diritto dell’Unione Europea presso il corso di Scienze Internazionali dell’Università di Trieste), Felipe González Morales (ONU Special Rapporteur on the …

human rights of migrants).



Modera: Nicole Corritore, giornalista di OBC Transeuropa.



Relatori: Massimo Moratti (vice direttore dell’ufficio per l’Europa e responsabile per i Balcani – Amnesty International), Maddalena Avon (CMS – Centar za mirovne studije, Centro per la Pace di Zagabria), Katarina Bernard (portavoce PIC – Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, Centro legale di informazione per le organizzazioni umanitarie di Lubiana), Anna Brambilla (avvocata ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), Silvia Maraone (project manager Ong IPSIA – Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI), Radoš Djurović (portavoce di APC/CZA Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (Asylum Protection Center, Belgrado) e Jasmin Redjepi (Ong Legis Skopje), Nidžara Ahmetašević (giornalista, Sarajevo), Nello Scavo (giornalista di Avvenire), Alessia Di Pascale (professore associato Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale dell’Università di Milano).

