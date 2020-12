Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).



In collegamento Antonio Parenti, nuovo Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.



www.radioradicale.it ioascolto@radioradicale.it.



Puntata di "Focus Europa - Lo sblocco del Next generation Eu, la pandemia in Europa, la campagna di vaccinazione alle porte" di martedì 15 dicembre 2020 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Antonio Parenti (capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 13 minuti.



Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione …

audio.

leggi tutto

riduci