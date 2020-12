Indice La seduta (284ª) è aperta alle ore 9,32

Presidenza del vice presidente Anna Rossomando



Misure urgenti in materia di immigrazione e sicurezza (conversione dl, inizio esame di pregiudiziali)



Discussione e deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, su proposte di questione pregiudiziale in ordine al disegno di legge: (2040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (Approvato dalla Camera dei deputati)



Esame di questioni pregiudiziali

0:07:05 Alberto Balboni (FDI), illustra la questione pregiudiziale QP2 condividi

0:12:39 Roberto Calderoli (L-SP-PSDAZ), illustra la questione pregiudiziale QP3 condividi



Interventi sulla liberazione dei pescatori prigionieri in Libia



Sull'ordine dei lavori (possibile imminente liberazione dei pescatori prigionieri in Libia)



Misure urgenti in materia di immigrazione e sicurezza (conversione dl, seguito esame di pregiudiziali, relazioni)



Ripresa della discussione e deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, su proposte di questione pregiudiziale in ordine al disegno di legge: (2040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (Approvato dalla Camera dei deputati)



Ripresa dell'esame di questioni pregiudiziali



Discussione del disegno di legge: (2040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (Approvato dalla Camera dei deputati)

0:01:23 Dario Parrini (PD), presidente della 1ª Commissione, sull'ordine dei lavori (chiede una sospensione di un'ora) condividi

0:00:35 Andrea Ostellari (L-SP-PSDAZ), presidente della 2ª Commissione condividi



La seduta è sospesa alle ore 11,51

La seduta riprende alle ore 13,07

Presidenza del vice presidente Ignazio La Russa



Sull'ordine dei lavori



La seduta è sospesa alle ore 13,12

La seduta riprende alle ore 14,18

0:00:32 Federico D'Incà , ministro per i rapporti con il Parlamento condividi