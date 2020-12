The Digital European Sovereignty

Il panel, che si colloca nella serie Aspenia Talks, prevede la partecipazione attraverso il videomessaggio di Thierry Breton, Commissario Europeo per il Mercato Interno; Giulio Tremonti, Presidente di Aspen Institute Italia; Paola Pisano, Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione; Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato Telecom Italia; Giorgia Abeltino, Director Government Affairs and Public Policy South Europe Google; Carlo Alberto Carnevale Maffè, Associate Professor of Practice of Strategy and Entrepreneurship SDA Bocconi School of Management.



Modera il dibattito Andrea …

Cabrini, Direttore Class CNBC.

leggi tutto

riduci