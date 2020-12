Nell’ambito delle attività per la ricorrenza ventennale dell’ingresso delle donne nelle Forze Armate e nella Guardia di Finanza.



Interverrà il Ministro per le Pari Opportunità e Famiglia On.



Elena Bonetti, il Sottosegretario alla Difesa On.



Angelo Tofalo, il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa Luigi Francesco De Leverano.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Il percorso che ha portato le cittadine italiane a indossare l’uniforme", registrato a Evento Online mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 09:30.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Difesa, Donna.



La registrazione

video di questo dibatto ha una durata di 57 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

