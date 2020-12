Registrazione video del dibattito dal titolo "Semi di futuro. Dialogo, Confronto e Idee per una nuova Repubblica", registrato a Facebook mercoledì 16 dicembre 2020 alle 19:00.



Dibattito organizzato da Feedback & Dialoghi - Sito web di notizie e media e PDF Radio.



Sono intervenuti: Massimiliano Esposito (conduttore televisivo), Mirko De Carli (consigliere nazionale del Popolo della Famiglia), Gianni Rubagotti (segretario dell'Associazione per l'Iniziativa Radicale "Myriam Cazzavillan" di Milano), Andrea Potukian (avvocato, presidente nazionale del Comitato per il Super No), Igor Boni …

(presidente di Radicali Italiani).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Aree Metropolitane, Bernardini, Carcere, Cattolicesimo, Comuni, Conte, Costituzione, Digiuno, Dirigenti, Elezioni, Emergenza, Epidemie, Fame Nel Mondo, Galli Della Loggia, Garantismo, Governo, Legge Elettorale, Malattia, Pannella, Parlamento, Partito Radicale Nonviolento, Partitocrazia, Politica, Proporzionale, Radicali Italiani, Riforme, Uninominale.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 2 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

