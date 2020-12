Conduce: Valeria Manieri (Radio Radicale).



In collegamento Fabio Pammolli, Professore al Politecnico di Milano, Presidente della Fondazione CeRM, membro indipendente del Comitato per gli Investimenti della Bei; Giuseppe Russo, Direttore del Centro Einaudi; Sergio Abrignani, Professore Ordinario di Immunologia e Immunopatologia all'Università degli Studi di Milano La Statale.



Puntata di "Il bandolo della matassa - La campagna vaccinale anti Covid al via, tra difficoltà e speranze" di lunedì 28 dicembre 2020 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Fabio Pammolli …

(professore ordinario di Economia al Politecnico di Milano e presidente della Fondazione CeRM), Giuseppe Russo (direttore del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi), Sergio Abrignani (professore ordinario di Immunologia e immunopatologia all'Università degli Studi di Milano).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Asl, Crisi, Decessi, Dogana, Economia, Emergenza, Epidemie, Esteri, Farmacia, Governo, Gran Bretagna, Infermieri, Italia, Malattia, Medicina, Ospedali, Ricerca, Salute, Sanita', Scienza, Servizi Pubblici, Societa', Unione Europea, Usa, Vaccinazioni.



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 31 minuti.



Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci