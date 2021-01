“Does ‘equal’ mean ‘better’? Una discussione sulle politiche d’inclusione nella Scienza

Organizzato da Associazione Luca Coscioni - Science for Democracy Introduzione di Laura Convertino, Board, Science for Democracy.



Intervengono: Ersilia Vaudo (Chief Diversity Officer presso European Space Agency, Parigi, Francia; membro dell’International Women’s Forum, del Women’s Forum Daring Circle of Women in STEM e di Women in Aerospace.), Silvina Ponce Dawson (Università di Buenos Aires e CONICET, Argentina, Presidente ad interim Designate IUPAP, membro del Comitato Esecutivo del Progetto Gender Gap in Science, Haibo Ruan (Università tecnica di Amburgo, Germania, membro del …

consiglio di amministrazione della Lise-Meitner-Gesellschaft), Soudeh Rad, attivista e ricercatore per l’uguaglianza di genere, presidente di Spectrum (Parigi, Francia) e co-presidente del comitato esecutivo di ILGA-Europe, Bruxelles, Belgio).



Modera: Antonella Succurro (dottoranda in Fisica, West German Genome Center (WGGC) Officer e Postdoctoral Scientist per conto di Science for Democracy.

