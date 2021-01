Sit-in dell'Associazione Marco Pannella di Torino e del Partito Radicale con rappresentanti della Camera Penale del Piemonte davanti alla Regione Piemonte per chiedere interventi urgenti nei confronti dei detenuti.



Appuntamento a Piazza Castello a Torino alle ore 11:00.



Registrazione audio di "Sit- in "No alla morte per pena, legalizzare le carceri" davanti alla Regione Piemonte. Collegamento con Sergio Rovasio da Torino", registrato sabato 16 gennaio 2021 alle 09:21.



Sono intervenuti: Sergio Rovasio (presidente dell'Associazione Marco Pannella di Torino).



La registrazione audio ha una durata di …

4 minuti.

