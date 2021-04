Forum Mediterraneo - Per un “green deal” del  giornalismo

Prima puntata.



Il tema della sostenibilità ambientale è centrale nell'Agenda 2030, il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU per innalzare la qualità della vita dei 193 paesi, in chiave sostenibile, entro il 2030.



E' centrale anche per il Next GEneration Eu, il più ingente pacchetto di misure di stimolo mai finanziato dall'UE, per ricostruire l'Europa dopo la pandemia di COVID-19. Saranno stanziati 1 800 miliardi di euro.



Ma fare inchieste giornalistiche su temi caldi che generano …

conflitti ambientali è sempre più difficile anche per la crescente ondata di fake news e di scetticismo nei confronti della scienza. Il giornalismo italiano è pronto per raccontare in maniera corretta i temi ambientali?.

