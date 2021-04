Saluti: Roberto Antonione (Segretario Generale Iniziativa Centro Europea), Piero Fassino (Presidente Commissione Esteri, Camera dei Deputati).



Modera: Dario D’Urso (CeSPI).



Intervengono: Laura Lungarotti (IOM Chief of Mission in Bosnia and Herzegovina and Sub Coordinator in the Western Balkans), Gianluca Rocco (Regional Response Coordinator and Chief of Mission IOM Greece), Michele di Bari (Capo del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione Ministero dell’Interno), Anna Ferro (CeSPI).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Rotta balcanica 5 anni dopo", registrato a …

Evento Online martedì 13 aprile 2021 alle 15:00.



Dibattito organizzato da Centro Studi di Politica Internazionale e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



Tra gli argomenti discussi: Esteri.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 3 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

