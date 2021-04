Indice La seduta (495ª) è aperta alle ore 9,00

Presidenza del vice presidente Maria Edera Spadoni



Differimento di consultazioni elettorali del 2021 (conversione dl, seguito discussione generale)



Seguito della discussione del disegno di legge: S. 2120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 (Approvato dal Senato) (3002)



Ripresa della discussione sulle linee generali



La seduta è sospesa alle ore 10,55

La seduta riprende alle ore 11,05

Presidenza del presidente Roberto Fico



Draghi riferisce in vista della trasmissione alla Commissione Ue del Piano nazionale di ripresa e resilienza (replica, votazioni)



Seguito delle comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento RRF (UE) 2021/241



Replica del presidente del Consiglio dei ministri

0:32:06 Mario Draghi , presidente del Consiglio dei ministri



Parere del Governo

0:00:34 Vincenzo Amendola , sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri



Dichiarazioni di voto



Votazioni

0:00:52 Tommaso Foti (FDI), sull'esito di una votazione precedente



La seduta è sospesa alle ore 13,55

La seduta riprende alle ore 15,30

Presidenza del vice presidente Ettore Rosato



Misure per fronteggiare l'epidemia da coronavirus e sostegno dei lavoratori con figli in didattica a distanza (conversione dl, seguito esame ordini del giorno, votazione finale)



Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (2945-A)



Ripresa dell'esame degli ordini del giorno

0:01:02 Federico D'Incà , ministro per i rapporti con il Parlamento, chiede una breve sospensione



La seduta è sospesa alle ore 15,35

La seduta riprende alle ore 15,45



La seduta è sospesa alle ore 15,46

La seduta riprende alle ore 16,15

0:00:07 Tiziana Nisini , sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, chiede una sospensione di mezz'ora



La seduta è sospesa alle ore 16,35

La seduta riprende alle ore 17,05

0:00:19 Tiziana Nisini , sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, chiede un'ulteriore sospensione



Sull'ordine dei lavori



La seduta è sospesa alle ore 17,20

La seduta riprende alle ore 17,40



La seduta è sospesa alle ore 17,41

La seduta riprende alle ore 19,00



Ripresa dell'esame degli ordini del giorno

0:03:37 Andrea Costa , sottosegretario per la salute



Sull'ordine dei lavori



Ripresa dell'esame degli ordini del giorno



La seduta è sospesa alle ore 18,50

La seduta riprende alle ore 20,15

Presidenza del vice presidente Maria Edera Spadoni



Dichiarazioni di voto finale



Votazione finale

(la Camera approva)



Differimento di consultazioni elettorali del 2021 (conversione dl, seguito discussione generale, il Governo pone la fiducia)



Ripresa della discussione del disegno di legge: S. 2120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 (Approvato dal Senato) (3002)



Sull'ordine dei lavori

0:00:54 Antonio Federico (M5S), richiede la chiusura della discussione sulle linee generali

Presidenza del vice presidente Andrea Mandelli

(il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica)

0:00:40 Federico D'Incà , ministro per i rapporti con il Parlamento

(il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge)



La seduta è sospesa alle ore 22,00

La seduta riprende alle ore 22,25



Sull'ordine dei lavori

0:02:13 Patrizia Terzoni (M5S), per la risposta scritta ad interrogazioni