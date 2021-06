Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato

Audizioni, in videoconferenza, in relazione al ddl n. 2009 (disciplina del settore florovivaistico) della prof.ssa Daniela Romano, Professore ordinario di Orticoltura e floricoltura all'Università degli Studi di Catania e del prof. Francesco Ferrini, Professore ordinario di Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree - Full Professor of Arboriculture, Membro del Senato Accademico dell'Università di Firenze Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)