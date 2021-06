Conduce: Valeria Manieri (Radio Radicale).



In collegamento: Vito Borrelli, Vice Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia.



Puntata di "Focus Europa - G7, Usa, vertice Nato e con l'Unione Europea. I timori per la variante delta in Europa " di martedì 15 giugno 2021 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Vito Borrelli (vice capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Asia, Biden, Cina, Commercio, Commissione Ue, Emergenza, Epidemie, Esteri, Estremo Oriente, Europa, G7, Germania, Gran …

Bretagna, Istituzioni, Italia, Malattia, Mercato, Nato, Parlamento Europeo, Russia, Salute, Sanita', Trump, Unione Europea, Usa.



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 15 minuti.



La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

leggi tutto

riduci