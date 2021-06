Il 16 giugno è il 30esimo compleanno di Patrick Zaki.



Per questo il presidio si apre con la richiesta di libertà per lo studente dell'Università di Bologna, rinchiuso in carcere in Egitto in detenzione preventiva da oltre 1 anno.



Registrazione video della manifestazione "Presidio "Basta rinvii: la Rai ha bisogni con urgenza di un nuovo vertice"", registrato a Roma mercoledì 16 giugno 2021 alle 11:30.



Sono intervenuti: Vittorio Di Trapani (segretario dell'Unione Sindacale Giornalisti Rai (USIGRAI)), Riccardo Cristiano (presidente dell'Associazione Giornalisti Amici di Padre Dall'Oglio), …

Valeria Fedeli (senatrice, membro della Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi), Paolo Borrometi (giornalista e presidente di Articolo 21), Loredana De Petris (senatore, presidente del gruppo Misto al Senato del Repubblica), Guido D'Ubaldo (segretario del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti), Sandro Ruotolo (senatore), Riccardo Laganà (giornalista), Paola Spadari (presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio), Marino Bisso (fondatore di Rete No Bavaglio), Vincenzo Vita (presidente della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico), Maurizio Di Schino (segretario dell'Unione Cattolica Stampa Italiana), Emilio Grottola (presidente dell'Associazione Rai Bene Comune), Giuseppe Giulietti (presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI)).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Informazione.



La registrazione video di questa manifestazione dura 1 ora e 3 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

