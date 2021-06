Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare

Audizione, in videoconferenza, in relazione al ddl 1902 (Disciplina delle professioni del settore cinofilo) del prof. Angelo Gazzano Presidente del Corso di Laurea: Tecniche di Allevamento Animale ed Educazione Cinofila (Corso di Laurea) e percorsi di specializzazione in educazione e istruzione cinofila-Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie all'Università di Pisa