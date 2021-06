Commissione Industria, commercio, turismo del Senato

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'affare assegnato n. 161 (aree di crisi industriale complessa - Area di crisi di Terni/Narni) di rappresentanti di: Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico, Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa